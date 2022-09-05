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05 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00

En fazla yağış alan kentte su tasarrufu çağrısı

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Türkiye'nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her yıl yaşanan sel, heyelan, taşkınlarla gündeme gelen Rize'de su sıkıntısı başladı

Türkiye'nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her yıl yaşanan sel, heyelan, taşkınlarla gündeme gelen Rize'de su sıkıntısı başladı. Belediye halkı su tasarrufuna çağırdı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Karadeniz'de eğim çok fazla, dereler çok kısa, hızlı yağan yağmur denize karışıyor" dedi.

Kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor.

Etiketler : En fazla yağış alan kentte dere suyu kaynakları Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
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