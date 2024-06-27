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Harry Potter eseri... Rekor fiyata satıldı!
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27 Haziran 2024 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 13:40:00

En değerli Harry Potter eseri... Rekor fiyata satıldı!

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Dünya çapında kitapları ve filmleri ile dikkat çeken Harry Potter serisi ilgi görmeye devam ediyor. Serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskı çizimi 1,9 milyon dolara alıcı buldu.

İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap olarak kaleme alının Harry Potter eserleri serisi dünyada sevenleri tarafından ilgi çekmeye devam ediyor.

Harry Potter fantastik roman serisi kadar kitaplardan uyarlanan filmler de oldukça beğeniliyor.

Gerek kitapları gerekse de filmleriyle dünya çapında yakalanan başarı ile Harry Potter her anlamda ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor.

Serisinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın orijinal çizimi müzayedeye çıkmıştı.

Dünya'da satış rekorları kıran serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 400 ila 600 bin dolara alıcı bulunması bekleniyordu.

1997 yılında piyasaya çıkan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için hazırlanan suluboya çizimi açık artırmaya çıktı.

Suluboya çizimi 1,9 milyon dolara alıcı buldu.

"Dünyanın En Hızlı Satan Kitabı" ve "Dünyanın En Çok Satılan Çocuk Romanı" unvanlarını elde eden Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın orijinal suluboya çizimi olan eser, "şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli Harry Potter eseri" olarak kayıtlara geçti.

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