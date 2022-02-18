En çok kullanılan kedi ve köpek adı: Tarçın ve Mia

En çok kullanılan kedi ve köpek adı: Tarçın ve Mia

Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu'nun son verileri Türkiye'de 1,2 milyon köpek, 4,1 milyon kedi bulunduğunu gösterdi. Köpeklerde en çok kullanılan ismin "Tarçın", kedilerde "Mia" olduğu ortaya çıktı. Tarçın'ı Hera ve Şila isimleri takip ederken, kedilerde Mia'dan sonra en çok Pamuk ve Duman ismi kullanıldı.

