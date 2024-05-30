En çok kadınlar sevinecek! Cam silmeye son kendi kendine temizliyor

Doğal ışık, enerji tasarrufu yapabilmemiz adına çok önemlidir. Binalara giren doğal ışığı arttırmakta enerji tasarrufu yapabilmemiz adına önemli bir noktadır. Ancak binalarda kullanılan cam malzemeler, aldığı ışık miktarını arttırsa da parlamaya neden olabiliyor. Uzmanların yaptığı bazı çalışmalar sonucunda bu duruma alternatif bir çözüm sunuldu. Ayrıca ev hanımların en büyük dertlerinden biri yağışlı havalar sonra cam temizliğine de çözüm sunuyor. İşte kendi kendini temizleyen cam malzemesi hakkında detaylar...

SAÇ TELİNDEN BİLE İNCE

TRT Haber'de yer alan habere göre, Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip buna alternatif sunacak bir malzeme geliştirdi. Polimer bazlı mikro-fotonik çok fonksiyonlu metamateryal (PMMM) adını verdikleri malzeme, saç telinin 10'da biri kadar ince silikon piramitlerden oluşuyor.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEBİLİYOR

Söz konusu bu piramitler bir yandan ortam sıcaklığının düşmesine yardımcı olurken bir yandan da malzemenin kendi kendini temizlemesine yardımcı oluyor. PMMM, Güneş ışığını cam gibi hapsetmek yerine ısıyı uzun dalgalar halindeki kızılötesi radyasyon şeklinde serbest bırakarak binanın içinin daha serin olmasını sağlıyor.

BAKIMI KOLAY, DAYANIKLILIĞI ÇOK

PMMM'nin kendini temizleme özelliğiyse lotus yapraklarındaki mekanizmaya benziyor. Bu bitkinin yapraklarındaki koni şeklindeki küçük yapılar sayesinde su damlacıkları toz ve kir parçacıklarını toplayarak damlıyor ve bu sayede bitkiyi temizliyor. Malzemede bulunan piramitler yüzeye düşen suyun damlacıklar haline gelerek temizlik yapmasına yardımcı oluyor. Bu özellik sayesinde hem malzeme bakımı kolaylaşıyor hem de dayanıklılığı artıyor.

SOĞUTUCU ETKİSİ VAR

PMMM'nin çevre dostu bir polimerden yapıldığını söyleyen araştırmacılar bunun sürdürülebilir yapıların önünü açabileceğini düşünüyor. Ayrıca yarattığı soğutucu etki klimaya duyulan ihtiyacı azaltarak enerji tasarrufu da sağlayabilir.