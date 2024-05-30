VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuşaklar farklı, her biri haklı!
En çok kadınlar sevinecek!
Vücudunuza giren kıymığı çıkarmanın 10 farklı yolu
Şener Şen, reklam yüzü oldu
Çay üzerine yazılmış dizeler
MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tedarikçi Günü etkinliği gerçekleşti
30 Mayıs 2024 Perşembe 17:22:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 17:22:00

En çok kadınlar sevinecek! Cam silmeye son kendi kendine temizliyor

ABONE OL

Ev hanımların en büyük korkularından biri cam… Yağışlı havaların artması cam silme derdini de beraberinde getiriyor. Artık bu sorun yeni nesil cam malzemesi ile çözüme ulaştı. Bu cam, kendi kendini temizliyor. Üstelik şeffaf olmasına karşın içeriyi de göstermiyor. İşte o cama ilişkin detaylar…

Doğal ışık, enerji tasarrufu yapabilmemiz adına çok önemlidir. Binalara giren doğal ışığı arttırmakta enerji tasarrufu yapabilmemiz adına önemli bir noktadır. Ancak binalarda kullanılan cam malzemeler, aldığı ışık miktarını arttırsa da parlamaya neden olabiliyor. Uzmanların yaptığı bazı çalışmalar sonucunda bu duruma alternatif bir çözüm sunuldu. Ayrıca ev hanımların en büyük dertlerinden biri yağışlı havalar sonra cam temizliğine de çözüm sunuyor. İşte kendi kendini temizleyen cam malzemesi hakkında detaylar...

SAÇ TELİNDEN BİLE İNCE

TRT Haber'de yer alan habere göre, Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip buna alternatif sunacak bir malzeme geliştirdi. Polimer bazlı mikro-fotonik çok fonksiyonlu metamateryal (PMMM) adını verdikleri malzeme, saç telinin 10'da biri kadar ince silikon piramitlerden oluşuyor.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEBİLİYOR

Söz konusu bu piramitler bir yandan ortam sıcaklığının düşmesine yardımcı olurken bir yandan da malzemenin kendi kendini temizlemesine yardımcı oluyor. PMMM, Güneş ışığını cam gibi hapsetmek yerine ısıyı uzun dalgalar halindeki kızılötesi radyasyon şeklinde serbest bırakarak binanın içinin daha serin olmasını sağlıyor.

BAKIMI KOLAY, DAYANIKLILIĞI ÇOK

PMMM'nin kendini temizleme özelliğiyse lotus yapraklarındaki mekanizmaya benziyor. Bu bitkinin yapraklarındaki koni şeklindeki küçük yapılar sayesinde su damlacıkları toz ve kir parçacıklarını toplayarak damlıyor ve bu sayede bitkiyi temizliyor. Malzemede bulunan piramitler yüzeye düşen suyun damlacıklar haline gelerek temizlik yapmasına yardımcı oluyor. Bu özellik sayesinde hem malzeme bakımı kolaylaşıyor hem de dayanıklılığı artıyor.

SOĞUTUCU ETKİSİ VAR

PMMM'nin çevre dostu bir polimerden yapıldığını söyleyen araştırmacılar bunun sürdürülebilir yapıların önünü açabileceğini düşünüyor. Ayrıca yarattığı soğutucu etki klimaya duyulan ihtiyacı azaltarak enerji tasarrufu da sağlayabilir.

Etiketler : cam temizleyen cam kendi kendini temizleyen cam ev hanımları saç telinden ince cam silme
Locadan konser servete bedel

Locadan konser servete bedel
Filistin'e Cannes'da destek!

Filistin'e Cannes'da destek!
'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çocuklar için bir arada

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çocuklar için bir arada
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!
Arabesk söyleyecek

Arabesk söyleyecek
Kalplere dokunan belgesel çekti

Kalplere dokunan belgesel çekti
Diyarbakır'da halay

Diyarbakır'da halay
"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"

"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"
"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"

"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX