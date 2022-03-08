En buruk 8 Mart
Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşlerini geride bırakarak buruk bir hayata başlıyor. Onlar, hem ülkelerindeki savaşın, hem de eş ve ailelerinden ayrı kalmanın acısını yaşıyorlar.
KAVUŞMA HAYALİYLE YAŞIYORLAR
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Ukrayna'nın farklı şehirlerindeki saldırılardan kaçarak Polonya'nın Medyka sınır kapına gelen buradan da Avrupa Birliği ülkelerinde güvenli noktalara giden Ukraynalı kadınlar, savaştan kurtardıkları çocukları ve yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile göç ediyor. Savaşın bir an önce bitmesini ve eşlerine kavuşacakları günü hayal eden Ukraynalı kadınlar, en zor "Kadınlar Günü"nü yaşıyor.
Saldırıların başlamasının ardından Çernigiv şehrinden çocukları Vlod (12), Stas (6) ve Malika (1 aylık) ile zorlu bir yolculuğun ardından Polonya'ya ulaştıklarını ve yorgun olduklarını anlattı.
YÜREKLERİ ÜLKELERİNDE KALDI
Saldırıların başlamasının ardından Dnipro şehrinden kaçan Yana (45), 12 yaşındaki oğlu Evgen, eşinin topraklarını korumak için savaştığını kendisinin ise ailesini korumak için göç etmek zorunda kaldığını söyledi. 5 yaşındaki kızı Anna ile Dnipro'dan kaçan Kate (30), güvenli bir yer bulmak için yola çıktıklarını dile getirdi. 5 yaşındaki kızı Maja ile Kiev şehrinden kaçan Nastia (32), eşinin savaşmak ve ülkesini korumak için Kiev'de kaldığını ifade etti.
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