En anlamlı mezuniyet

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08 Haziran 2024 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 09:00:00

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Elazığ'da ilkokulu bitiren minik kalpler mezuniyet balosu için harcayacakları parayı toplayıp spina bifida hastası olan Ülkü Hira'ya akülü araba aldı. Hira'yı evinde ziyaret eden çocuklar onun için yazdıkları mektuplarla da duygulandırdı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUYLA

Elazığ Hilalkent İlkokulu'nun "Bir Adımı-(mı)z Olsun" Projesi çerçevesinde, 4/B sınıfı öğrencileri mezuniyet balosu yerine, doğuştan spina bifida hastalığıyla mücadele eden Ülkü Hira Teştek'e destek olmak için harekete geçti.

Öğretmenleri gözetiminde, velilerinin de destekleriyle öğrenciler, birlik ve dayanışma ruhuyla topladıkları paralarla 10 yaşındaki Ülkü Hira'ya bir akülü araba aldı.

TEK TEK HEDİYE DE GÖTÜRDÜLER

Öğretmenleriyle birlikte, Hira'yı evinde ziyaret eden öğrenciler ayrıca ona moral vermek adına çeşitli hediyeler ve mektuplar verdi. Öğretmenler ise arta kalan paraları da ailesine teslim etti. Gerçekleştirilen ziyaret ve kendisine verilen hediyelerden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ülkü Hira, ''Çok teşekkür ediyorum, beni çok mutlu ettiler. Mektuplar geldi, hediyeler geldi" dedi.

Sınıf Öğretmeni Medine Coşkun "Öğrencilerim çok küçükler ama onların kocaman yürekleri var" dedi.

Etiketler : elazığ spina bifida hastası akülü araba
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