En anlamlı mezuniyet

BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUYLA

Elazığ Hilalkent İlkokulu'nun "Bir Adımı-(mı)z Olsun" Projesi çerçevesinde, 4/B sınıfı öğrencileri mezuniyet balosu yerine, doğuştan spina bifida hastalığıyla mücadele eden Ülkü Hira Teştek'e destek olmak için harekete geçti.

Öğretmenleri gözetiminde, velilerinin de destekleriyle öğrenciler, birlik ve dayanışma ruhuyla topladıkları paralarla 10 yaşındaki Ülkü Hira'ya bir akülü araba aldı.

TEK TEK HEDİYE DE GÖTÜRDÜLER



Öğretmenleriyle birlikte, Hira'yı evinde ziyaret eden öğrenciler ayrıca ona moral vermek adına çeşitli hediyeler ve mektuplar verdi. Öğretmenler ise arta kalan paraları da ailesine teslim etti. Gerçekleştirilen ziyaret ve kendisine verilen hediyelerden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ülkü Hira, ''Çok teşekkür ediyorum, beni çok mutlu ettiler. Mektuplar geldi, hediyeler geldi" dedi.

Sınıf Öğretmeni Medine Coşkun "Öğrencilerim çok küçükler ama onların kocaman yürekleri var" dedi.