En acı yarışma
"Kaş Kapya Hasat Şenliği"nde iki dakikada 188 gram acı biber yedi, birinci oldu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 14-15 Ekim'de düzenlenen "Kaş Kapya Hasat Şenliği" yapıldı. 5 kişinin katıldığı "Acı Biber Yarışması"nda kurala göre, her bir yarışmacının tabağına 800 gram acı biber kondu, bunu yemeleri için iki dakika süre tanındı.
Bu süre içinde 188 gram acı biber tüketen Yusuf Karaman birinci oldu. İkinci Mustafa Davuloğlu 160 gram, üçüncü Ali Aksoy ise 116 gram biber yedi. Karaman, "Acıyı yediğinde göz yaşarmazsa acı sayılmaz" ifadelerini kullandı.
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