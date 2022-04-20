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20 Nisan 2022 Çarşamba 14:33:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 15:15:00

Emre ismini nüfustan sildirdi

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Selen Görgüzel nüfusta 'Selen Emre' olan isminin düzeltilmesi için dava açtı.

Selen Görgüzel nüfusta 'Selen Emre' olan isminin düzeltilmesi için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Selen Emre Görgüzel, 'Emre' ismini kullanmadığını ve erkek ismi olması nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşadığını belirtti. Duruşmada söz alan Görgüzel, "Resmi işlemlerde ve özel hayatımda bu isim nedeniyle sıkıntı yaşıyorum. Nüfus cüzdanımdaki 'Emre' isminin silinmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, oyuncunun nüfusta 'Selen Emre' olan isminin 'Selen' olarak düzeltilmesine karar verdi.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Emre ismini nüfustan sildirdi Selen Görgüzel Selen Emre
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