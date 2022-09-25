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25 Eylül 2022 Pazar 21:07:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 21:07:00

Emniyetin iyilik melekleri

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Adana'da polis, kentte huzur ve güveni sağlamakla kalmıyor; şiddet mağdurlarına ulaşıp sahip çıkıyor; ihtiyaç sahibi ailelere şefkat eli uzatıyor. Kapı kapı gezip vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyaran ekipler, huzurevindeki yaşlıları unutmadığı gibi çocuklara sürpriz yapıp, doğum günlerini de kutluyor.

KÖY OKULLARINA HEDİYELERLE GİDİYORLAR

Adana Emniyeti, bir yandan kentte huzur ve güveni sağlayacak polisiye önlemleri arttırırken, diğer yandan da insanların yüreğine dokunan projeleri ardı ardına hayata geçiriyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kritik bir rol üstleniyor.

Şubede görevli 17 polis, kimi zaman kentin ücra bir köşesinde aileleriyle çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ulaşıyor, kimi zaman bir köy okulunu ziyaret ediyor. Şiddet mağduru kadınların yanında saf tutup, onları 'KADES' konusunda bilgilendirip yol gösteren polis, kapı kapı dolaşıp vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyarıyor.

NEREDE İHTİYAÇ SAHİBİ VAR BULUYORLAR

Yeni doğum yapan kadınları hastanede ziyaret edip, onlara gözaydın dileğinde bulunup, bebek bezi de hediye eden ekipler, çadırda kalan kız çocuklarına kuaför, erkeklere de saç tıraşı jesti yaparak, onların anlamlı jestler yapıyor.

Huzurevinde kalan yaşlıları da unutmayan ekipler, onları her ay rutin olarak ziyaret edip, evlatlarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor. Kırsal kesimdeki köy okullarını ziyaret edip, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği veren polisler, ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşıp, onlara başta gıda olmak üzere kıyafet ve hatta ev eşyası yardımında da bulunuyor.

Etiketler : adana polis emniyet iyilik
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