VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi, Ünye Limanı'nda
İletişim Başkanı Altun: BM, 'Adil bir dünya mümkün' çağrısına uygun şekilde yapılandırılmalı
Sağlık Bakanlığı paylaştı: Haftalık vaka sayısı 80 bin 20
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı
Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Emniyet şeridini işgal edenler dronla yakalandı
Nijerya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi: Yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya'nın kışkırtmalarına teslim olmayacağız
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya tepki
Gazprom: Arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışı tamamen durdu
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
HDP'li Semra Güzel MİT'in operasyonuyla yakalandı
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Polisin operasyonlardaki gözü: UÇBEY
Bircan'ı 21 yerinden bıçaklayıp, boğarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Hatay'da orman yangını
UNESCO: Nijerya'da 20 milyon çocuk okula gidemiyor
AB Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor
Faraşin Yaylası kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Silvan'ın Gözleri" İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine tanıklık ediyor
02 Eylül 2022 Cuma 21:56:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 21:56:00

Emniyet şeridini işgal edenler dronla yakalandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler ile kurallara uymayan araç sürücüleri tespit edildi. Kuralları ihlal eden 49 sürücüye 45 bin lira ceza uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, 2 Ağustos sabahı saat 08.00-10.00 arası, İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, emniyet şeridini ihlal ederek diğer sürücülerin hakkını gasp eden ve trafiği tehlikeye atan 25 sürücü ile seyrederken iletişim araçlarını eline alarak kullanan, emniyet kemeri veya kask takmayan 24 sürücüye toplam 45 bin lira idari ceza uygulandı.

EMNİYET ŞERİDİNİ İŞGAL EDENLER DRONLA TESPİT EDİLDİ

Emniyet şeridinden ilerlemek isteyen araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından havadan dronla görüntülendi.

Polis ekiplerini gören araç sürücülerinin, orta ve sol şeride geçerek kendilerini gizlemeye çalıştığı görüldü.

Etiketler : İzmir Trafik polis ekipleri
Düğüne hazırlanıyor

Düğüne hazırlanıyor
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
Düğünümüzde kebap yemiştik

Düğünümüzde kebap yemiştik
Görkemli düğün

Görkemli düğün
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem
Şarkılar âşıklara

Şarkılar âşıklara

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes