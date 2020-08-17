Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni: İşaret fişeği
Kaynak: İHA
Emirgan Korusu'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi. İşaret fişeğini ateşleyen şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre saat 21.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Emirgan Korusu’ndaki ağaçlık alanda çıkan yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi. İşaret fişeğini ateşleyen şüpheli gözaltına alındı.
- Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni: İşaret fişeği
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