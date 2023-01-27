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27 Ocak 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 15:30:00

Emine teyzeden duygulandıran bağış

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Bursa'da yaşayan Emine Apaydın (90), evini Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağışlama kararı aldı. Yapılan bağış karşısından mutlu olan ve duygulanan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Emine teyzeyi makamında ağırladı.

Eşini seneler önce kaybeden ve çocukları da olmayan Emine Apaydın, kendisinden sonra kullanılmak üzere evini Üniversiteye bağışlamak istedi. Apaydın, bu fikrini uzun yıllar kendisine evlatlık eden Mustafa Ekinci ile paylaştı. Annesi gibi gördüğü Emine Apaydın'ın düşüncesi karşısında mutlu olan Mustafa Ekinci de gerekli işlemlerin başlatılması için Üniversite Yöneticileriyle irtibat kurdu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Emine Apaydın'ı makamında ağırlayarak teşekkür etti. Ziyarette Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erbak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Vakıf Müdürü Ramazan Üzü ve Fehmi Duban da hazır bulundu.

"BU DESTEK UNUTULMAYACAK!"

Emine Apaydın'ın elini öpen ve kendisine teşekkür plaketi hediye eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan bağışın kendilerini son derece duygulandırdığını söyledi. Davranışın, herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Rektör Kılavuz, "Emine teyzemiz, bu düşüncesi ile bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Rabbim kendisinden razı olsun. Yaptığı bağış ile inşallah ahirette de hayır kapıları asla kapanmayacaktır. Üniversitemiz var oldukça ve bağış yapılan evden katkı almaya devam ettikçe Emine teyzemizi unutmayacağız. Kendisi 90 yaşında ve sağlığı da son derece yerinde. Allah göstermesin ama bir hastalığı olduğu zaman Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her zaman yanında olacağız. O bizleri düşündü ve böyle güzel bir bağışta bulundu. Biz de onu asla unutmayacağız" dedi.

GÖSTERİLEN İLGİYE KAYITSIZ KALAMADI

Eşini seneler önce kaybeden ve çocukları da olmayan Emine Apaydın ise evini kendisinden sonra kullanılmak üzere Üniversiteye bağışlamak istediğini açıkladı. Sağlığında bu işin tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Apaydın, "Ne zaman hastanelere düşeceğimiz belli değil. Üniversitemizin hastanesine daha önce de defalarca gelmiştim. Beni son derece iyi karşıladılar. Onların iyiliğine karşılık ben de böyle bir iyilik yapmak istedim. Yine gelmek zorunda kalırsam da en iyi şekilde karşılayacaklarına eminim. Evimden elde edilecek gelir ile öğrencilere burs verilebilir veya herhangi bir eksiklik giderilebilir. Bu da beni mutlu eder" şeklinde konuştu.

Emine Apaydın'ı annesi gibi gördüğünü ve yıllardır onun bakımını üstlendiğini söyleyen Mustafa Ekinci de yapılan bağışın kendilerini de çok mutlu ettiğini aktardı.

Etiketler : bursa bursa uludağ üniversitesi bağış
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