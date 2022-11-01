Emine Erdoğan ABD ve Meksika büyükelçilerinin eşleriyle görüştü

Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" notunu düştü.

Emine Erdoğan'ın Külliye'deki ikinci görüşmesi Meksika'nın Ankara büyükelçisinin eşi Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile oldu.

Hernandez'in, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Dokuma Atlası projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Meksika'ya nazik davetleri için teşekkür ediyorum" dedi.