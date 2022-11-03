VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu
Bakan Bozdağ'dan referandum açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
İbrahim Kalın tahıl koridorunun detaylarını açıkladı: 3-4 gün çaba sarf edildi
Türkiye'nin sahadaki en iyi füzesi... İlk imzalar atıldı....
Türkiye'den ABD'ye mesaj: Tek çözüm F-16 değil
Pençe'de sona yaklaşıldı!
Tüm emekli ve memurları ilgilendiriyor... 4 aylık zam oranı kesinleşti
Dünya listelerine giren genç DJ Feti Can kimdir?
Wofret ile E-Ticaret Ağına Katılan Yunus Emre Kelkitli Yeni Projelerinden Bahsetti
Emel Güneş; "Geleceğin Yıldızlarını Seçerken Çok Heyecanlandık"
Ayşegül Demirsoy: Kilo vermenin 3 kuralı
Yeme içme dünyasının yeni yıldızı Mustafa Ömer Yangın kimdir?
Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği'nden İdlib'de Giyim Paketi Yardımı
Ozan Argat: Türkiye denizcilikte sınıf atladı
Edib Çapanoğlu: Edebiyat, İnsan Olduğunuzu Hatırlamanızı Sağlıyor
BEFAS'ta İşlem Hacmi 2.8 Milyar TL'ye Ulaştı
Saç Ekiminde Ön Hazırlık
KPSS önlisans sonuçları açıklandı
Mutfak alışverişi
CHP'den başörtüsüne ret
İmamoğlu'nun danışmanı Ongun itiraf etti
Mansur Yavaş'ın büyük yalanı!
"İBB yönetimi yalan söylerken suçüstü yakalandı"
03 Kasım 2022 Perşembe 11:07:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 11:07:00

Emel Güneş; "Geleceğin Yıldızlarını Seçerken Çok Heyecanlandık"

ABONE OL

İş insanı ve Emel Güneş Beauty markasının kurucusu Emel Güneş, geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen, Türkiye'nin en eski modellik ve mankenlik yarışması olan 35. Best Model of Turkey yarışmasında yaşadıklarını şöyle anlattı

İş insanı ve Emel Güneş Beauty markasının kurucusu Emel Güneş, geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen, Türkiye'nin en eski modellik ve mankenlik yarışması olan 35. Best Model of Turkey yarışmasında yaşadıklarını şöyle anlattı; "Türkiye'nin en köklü ve prestijli modellik yarışmasında jüri olabilmek benim için inanılmaz bir gurur kaynağı, bildiğiniz üzere erkeklerde Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy gibi, kadınlarda ise Deniz Akkaya, Şenay Akay, Irmak Atuk gibi yüzlerce dünya'ya kendini kanıtlamış isimlerin her yıl seçildiği bu güzide yarışmada bende bu heyecanı yaşayıp, oyuncu, sunucu, manken adayların heyecanlarını beraber paylaşmak çok keyifli bir deneyimdi."

Emel Güneş sözlerine şöyle devam etti; "Ben zaten sahibi olduğum markalarımda, Türkiye'nin önde gelen sanat ve iş camiasının isimlerine hizmet verip, ürünlerimi kullandırtmaktayım. Bu süreçleri ortalama iyi biliyorum ama bu sene bende böylesine bir büyük ailenin ferdi olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu senenin diğer senelerden ayıran en büyük özelliği ise; Best Model yarışmasının 35. yılını kutlamasıydı. Gerçektende bu senesine yakışır bir etkinlik oldu diyebilirim. 30 kadın, 30 erkek finalistin yarıştığı bu sene yarışmacıların yüzünden okunuyordu heyecanları. Hele ki son finale geldiğimiz süreçte, kazananlar açıklandığında sahnede bulunan adayların ağlaması, heyecandan ellerinin titremesi konuşamamaları gerçektende paha biçilemez bir duygu diyebilirim. Şuan bu heyecanlarını yaşarken belki ilerde onunla bir karede olmak için ağlayacak milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyecek bir oyuncu olabilmesini düşündükçe, bu sene ki yarışmanın değerini bir kez daha göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca çok değerli jürilerin olmasıda o yarışmanın ne kadar daha ileri de olduğunu gösteren bir bulgu diyebilirim; Mehmet Ali Erbil, Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak, Hasan Yalnızoğlu, Faize ve Sevim Kardeşler, Merih Ergürbüz Alsulaimani, Bahar Erdeniz gibi isimlerle jüri koltuğunda olmak ayrı bir keyifti. Bakalım şimdi Best Model of The World yarışması olacak Aralık ayında, onun içinde aynı titizlikle çalışmaya devam edileceğini biliyorum."

Etiketler : Emel Güneş Beauty markası Emel Güneş modellik ve mankenlik yarışması
Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan
Meydanda Cumhuriyet coşkusu

Meydanda Cumhuriyet coşkusu
2 Milyonluk 'VİP' hayat

2 Milyonluk 'VİP' hayat
Her zaman sahip çıkacağız

Her zaman sahip çıkacağız
Kırmızı şıklık

Kırmızı şıklık
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'
‘Var ya' düeti

‘Var ya' düeti
Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı

Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı
Gençler popu değiştirdi

Gençler popu değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX