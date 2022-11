Emel Güneş; "Geleceğin Yıldızlarını Seçerken Çok Heyecanlandık"

İş insanı ve Emel Güneş Beauty markasının kurucusu Emel Güneş, geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen, Türkiye'nin en eski modellik ve mankenlik yarışması olan 35. Best Model of Turkey yarışmasında yaşadıklarını şöyle anlattı; "Türkiye'nin en köklü ve prestijli modellik yarışmasında jüri olabilmek benim için inanılmaz bir gurur kaynağı, bildiğiniz üzere erkeklerde Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy gibi, kadınlarda ise Deniz Akkaya, Şenay Akay, Irmak Atuk gibi yüzlerce dünya'ya kendini kanıtlamış isimlerin her yıl seçildiği bu güzide yarışmada bende bu heyecanı yaşayıp, oyuncu, sunucu, manken adayların heyecanlarını beraber paylaşmak çok keyifli bir deneyimdi."

Emel Güneş sözlerine şöyle devam etti; "Ben zaten sahibi olduğum markalarımda, Türkiye'nin önde gelen sanat ve iş camiasının isimlerine hizmet verip, ürünlerimi kullandırtmaktayım. Bu süreçleri ortalama iyi biliyorum ama bu sene bende böylesine bir büyük ailenin ferdi olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu senenin diğer senelerden ayıran en büyük özelliği ise; Best Model yarışmasının 35. yılını kutlamasıydı. Gerçektende bu senesine yakışır bir etkinlik oldu diyebilirim. 30 kadın, 30 erkek finalistin yarıştığı bu sene yarışmacıların yüzünden okunuyordu heyecanları. Hele ki son finale geldiğimiz süreçte, kazananlar açıklandığında sahnede bulunan adayların ağlaması, heyecandan ellerinin titremesi konuşamamaları gerçektende paha biçilemez bir duygu diyebilirim. Şuan bu heyecanlarını yaşarken belki ilerde onunla bir karede olmak için ağlayacak milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyecek bir oyuncu olabilmesini düşündükçe, bu sene ki yarışmanın değerini bir kez daha göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca çok değerli jürilerin olmasıda o yarışmanın ne kadar daha ileri de olduğunu gösteren bir bulgu diyebilirim; Mehmet Ali Erbil, Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak, Hasan Yalnızoğlu, Faize ve Sevim Kardeşler, Merih Ergürbüz Alsulaimani, Bahar Erdeniz gibi isimlerle jüri koltuğunda olmak ayrı bir keyifti. Bakalım şimdi Best Model of The World yarışması olacak Aralık ayında, onun içinde aynı titizlikle çalışmaya devam edileceğini biliyorum."