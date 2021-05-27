Emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru Mahmut T., İstanbul'da bir araç bagajının içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Mahmut T.'nin aracının Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde olduğunu belirledi.



Mahmut T.'nin Çerkezköy'de bir apartmanın çatısından düştüğü iddia edilirken, olayla ilgili Çerkezköy'de A.Ç., C.E., A.T., U.B. ve İ.G. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.