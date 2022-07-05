Emekli öğretmendi, şimdi rölyef ustası oldu

Öğretmenlikten emekliliğe ayrılan ve gittiği kursta rölyef çalışması öğrenen 65 yaşındaki Selami Ak, kendisini sanata vererek çeşitli çalışmalar yaptı. 10 yıldır devam ettirdiği rölyef çalışmaları sayesinde 125 adet resim ortaya çıkaran Ak, Ordu Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde açtığı sergisinde eserlerini sanatseverlerle paylaştı.

