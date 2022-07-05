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05 Temmuz 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 18:30:00

Emekli öğretmendi, şimdi rölyef ustası oldu

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Öğretmenlikten emekliliğe ayrılan ve gittiği kursta rölyef çalışması öğrenen 65 yaşındaki Selami Ak, kendisini sanata vererek çeşitli çalışmalar yaptı.

Öğretmenlikten emekliliğe ayrılan ve gittiği kursta rölyef çalışması öğrenen 65 yaşındaki Selami Ak, kendisini sanata vererek çeşitli çalışmalar yaptı. 10 yıldır devam ettirdiği rölyef çalışmaları sayesinde 125 adet resim ortaya çıkaran Ak, Ordu Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde açtığı sergisinde eserlerini sanatseverlerle paylaştı.

Etiketler : rölyef ustası Selami Ak emekli
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