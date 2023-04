Emekleri sular altında kaldı

Elazığ'da kuraklık nedeniyle suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında 3 yıldır tarım yapan çiftçilerin korktuğu bu yıl başlarına geldi. Son bir ayda etkili olan yağışlar sonrası barajın debisi yükselince binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı.



Elazığ'da son 3 yıldaki kuraklık sonucu Keban Baraj Gölü sahasında binlerce dönüm arazi ortaya çıkmış, çiftçiler de burada tarıma başlamıştı. Her sene suyun yükselme ihtimaline rağmen risk alarak bu arazileri eken çiftçiler, bu yıl da aynısı yaptı. Kurak geçen kış aylarına karşın son bir ayda neredeyse her gün yağmur yağdı. Durum böyle olunca baraj debisi hızla yükseldi ve binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Su seviyesi her gün biraz daha yükselirken diğer ekili alanlarında sular altında kalabileceği bildirildi. Her sene risk alarak baraj sahasında tarım yaptıklarını dile getiren Yolüstü köyü sakinleri, bu yıl ekinlerin sular altında kaldığını ve yapacak bir şeylerinin olmadığını söyledi. Öte yandan yaklaşık 3 ay önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajın ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

Baraj sahasına arpa ve buğday ektiklerini dile getiren Şaban Ayar, "O zamanlar kuraklıktı. Ama şimdi baraj 200 metre yukarıya doğru yükseldi. Yaklaşık bir aydır yoğun yağmur olması, barajların yükselmesine sebep oldu. Bu da bizim için hem iyi hem kötü. Ektiğimiz ürünümüz suyun altında kaldı ama barajlarımız doldu. İyi yanı odur, kötü yanı ise bir riske girmiştik. Şu anda hem hüzünlü hem de mutluyuz. Ekinlerimiz gitti. Burası komple ekindi. 2 bin dönüm sular altında kaldı. Nehir çok az bir şeydi, çay gibi akıyordu. Ama hepsi su altında kaldı. Çoğu insan zarar etti. Risk aldık ama hayat yapacak bir şey yok. Şu an durduğumuz yerde bile bir hafta sonra duramayız. Sular altında kalır" dedi.

3 yıldır kuraklık yaşandığını aktaran Akif Bayram ise ''Köylü bu sene ekin ekti. Ektikten sonra son yağışlarla birlikte ekinler sular altında kaldı. Yapacak bir şey yok. Ekenler zararını çekecek. Bunu göze alarak ektiler. Kumar oynadılar'' diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Aydın da ''Köyümüzde en son 2020 yılında barajımız gelmişti. 3 yıldır yağışlardan dolayı barajımız yükselmiyordu. Ama çok şükür yağışlarımız iyi ve barajımız doluyor. Günlük 20 santim yukarı çıkıyor. İnşallah böyle giderse barajımız son kotuna vurur. Burada köylülerimizin biraz sıkıntısı oldu. Baraj gelmediğinden dolayı suyun altına kalan tüm alan ekiliydi. Sonuçta risk alındı ve sonunda böyle oldu. Can sağ olsun. Bereket iyidir. Ekinden se bereket her zaman iyidir. Yeraltı ve kuyularımızdaki sularımız arttı'' şeklinde konuştu.