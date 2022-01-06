Elon Musk Afrodisias'ı beğendi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan stadyumun fotoğrafını beğendi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Aydın'ın Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Bölge halkı, Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.

Karia kenti olarak kurulan antik şehir, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden biri olarak biliniyor.

