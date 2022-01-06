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06 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00

Elon Musk Afrodisias'ı beğendi

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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan stadyumun fotoğrafını beğendi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan stadyumun fotoğrafını beğendi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Aydın'ın Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Bölge halkı, Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.

Karia kenti olarak kurulan antik şehir, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Etiketler : Tesla ve SpaceX Elon Musk Afrodisias Antik Kenti
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