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24 Ekim 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 18:00:00

Elit taylar satışa sunulacak

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Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen ve 25 Ekim'de Veliefendi Hipodromu'nda 18 baş elit tay satışa sunulacak. Taylar arasında "Turbo", "Tamerinoğlu", "Ayabakan" ve "Altaha" gibi geçmişte şampiyon olan atların yavruları bulunuyor. İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, "İnşallah güzel bir satış olur. Taylarımız çok güzel. Ana hatları, baba hatları çok güzel" dedi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 18 baş elit tay, 25 Ekim'de İstanbul'da ihaleyle satılacak. Sultan 2. Mahmut'un 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurdurduğu, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi'nde pistlerde başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Ayabakan, Altaha, Serdümen, Semend, Ufukbir, Hızlıtay, Yakupbey ve Anka'nın aralarında olduğu 12 baş aygır ve 150 baş kısrağa özenle bakılıyor. Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden biri olan işletmede, şu anda başarıyla koşan Demirperde, Balalayka, Oğuzboylu, Gülhatmi, Bordomavi, Akdağ Fırtınası, Deniz Efe gibi atların anne ya da babadan kardeşi olan taylar da yaklaşık 3 yıl boyunca özenle ve titizlikle yetiştirildi.

Geçen yıl 18 baş elit tayını satışa sunan Anadolu Tarım İşletmesi, "Cevhertay" isimli tayı 1 milyon 200 bin lira, "Demirberke" adlı tayı ise 900 bin lira karşılığında yeni sahiplerine vererek satış rekorları kırmış ve toplam satıştan 8 milyon 630 bin lira gelir elde etmişti. Geçmişin şampiyon yarış atlarının yavruları olan 18 baş elit tayı, 25 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunacak işletme, bu yıl da yeni bir satış rekoru kırmayı hedefliyor. İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, Anadolu Tarım İşletmesi'nde seçkin aygır ve kısrak kadrosuyla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Bu yıl 18 baş elit tay satışı yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "İnşallah güzel bir satış olur. Taylarımız çok güzel. Ana hatları, baba hatları çok güzel." diye konuştu. Yılmaz, işletmeye 120 locaya sahip modern Anadolu Kısrak Tavlası'nın inşa edildiğini söyledi.

- "Bu sene yeni rekorlar bekliyoruz"

İşletmenin Müdür Yardımcısı Eren Karabulut ise işletmenin elit taylarının Yavuzhan Erkek Tay Tavlası'nda barındığını dile getirdi. Karabulut, satışa sunulacak taylara ilişkin şunları kaydetti: "Bu taylar 2020 doğumlu ve 2,5 yaşına geldiler. Turbo, Tamerinoğlu, Altaha, Aybakan gibi hem kendisi hem de yavruları pistlerde başarılar göstermiş aygırların yavruları. Geçen yıl satışta rekorlar kırmıştık. Bu sene de yeni rekorlar bekliyoruz. Bu yıl satacağımız taylar arasında pistlerin başarılı atlarından Balalayka'nın, geçen sene satış rekoru kıran Demirberke isimli tayın anne ve babadan kardeşleri, Bordomavi, Akdağ Fırtınası, Deniz Efe gibi başarılı Arap atlarının kardeşleri var. Bu yavrular da gelecek sene grup yarışları kazanarak bizi gururlandıracaktır. Anadolu Tarım İşletmesi, safkan Arap atı yetiştiriciliği anlamında başarılı. Buradan çıkan tayların pistlerdeki başarıları hem sahipleri hem de yetiştirici olarak biz mutlu ediyor. Yarış sahalarında başarılı olmaları için çalışıyoruz."

Etiketler : eskişehir hatuniye at at bakıcılığı
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