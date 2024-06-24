Neden burnumuzu karıştırırız?

Parka gittiğinizde küçük çocukların parmaklarının sürekli burunlarında olduğunu görebilirsiniz. Burunlarını karıştırmakla yetinmeyen minik dostlarımız, bir de her ne kadar hoş bir görüntü olmasa da sümüklerini yediklerine de şahit olduğumuz olmuştur.

SÜMÜK NEDİR?

Sümükler, burunda sürekli olarak üretilen mukusun bir kısmının kurumasıyla oluşurlar. Havada bulunan zararlı partiküller, ıslak ve yapışkan bir doku olan mukusa yapışırlar. Sümük yemenin bilimsel adı 'mukofaji'dir ve burun karıştırmanın saplantılı bir alışkanlık haline geldiği durum da rinotillexomania olarak bilinir.

HASTALIK BULAŞTIRMA RİSKİ YÜKSEK

Burun karıştırmanın iğrenç olmasının yanı sıra uzmanlar da önermez. Çünkü elinizi burnunuza götürdüğünüzde bütün enfeksiyonal maddeleri sisteminize dahil etmiş olursunuz. Ayrıca en önelilerinden biri başka insanlara hastalık bulaştırma riskiniz var.

EYVAH!

Yapmadığınıza eminiz ama demiş olalım... Örneğin burnunuzu karıştırdınız ve ardından biri tokalaşmak için yanınıza geldi. Eyvah! Tokalaşmak zatürreyi yaymanın en kolay yollarından biridir.

KANITLAMAK OLDUKÇA ZOR

Sümük yemeye ya da daha bilimsel bir adıyla mukofajiye gelince, sağlık açısından farklı görüşler var. Bazı kişiler sümük yemenin bizler için iyi, bazıları ise kötü olabileceğini iddia ediyor. Ancak sümük yemenin faydalı olup olmayacağını kanıtlamak oldukça zor.

ÇOCUKLUK ÇAĞLARINDAN BUGÜNLERE...

Bilimsel olarak faydalarını kanıtlayamadığımıza göre sanki yemeseniz daha iyi olur. Bu nedenle çocuklarınızda veyahut çevrenizde burnunu karıştıran birini gördüğünüzde hemen peçete uzatmalısınız.

Aksi takdirde bu iğrenç alışkanlık çocukluk çağlarından bugünlere kadar geliyor.