Eline harf çizerek iletişim kuruyor

Antalya'da doğuştan işitme engelli olan ve yüzde 78 şekil bozukluğu bulunan Alper Kocabıyık (27), gören tek gözüyle yaptığı resimlerle yaşama tutundu. Yakın zamanda tek gözünde yaşadığı görme kaybı nedeniyle resim yapamayan Alper, atölyesinde çocuklara resim dersi vermeye başladı. Görme kaybı nedeniyle dudak okuyamayan Alper, eline harflerin şekillerini çizerek, annesi Hafize Öztürk ile anlaşabiliyor.

Hastalığı nedeniyle hastanede geçirdiği zamanlarda kaldığı odayı ve hemşireleri çizen Alper, bir süre sonra resim kursuna başladı. Alper, dış görünüşü nedeniyle çevredekilerin bakışlarıyla zor günler de yaşadı, kendisine 'okuyamaz' demelerine rağmen ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Yaşadığı olumsuzluklara rağmen çizdiği resimlerle yaşama tutunan Alper, sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle 3 sene önce ameliyat oldu. Ameliyatın ardından sağ gözü görme yetisini tamamen kaybeden Alper, yılmadı ve resimlerini sergileyebileceği atölye açtı.