Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor!

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29 Nisan 2022 Cuma 12:52:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 12:53:00

Elif Buse Doğan'la Müzik Durağı 2 – 3 – 4 Mayıs, 20.00

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Türk Halk Müziği'nin genç yeteneği, muhteşem sesi, kaliteli müzik tarzı ile Elif Buse Doğan'la birlikte bayram boyunca evlerinize konuk oluyoruz.

Birbirinden değerli isimlerle müzik ziyafetine doymaya hazırmısınız?

Bayramın birinci gününde; bozlak geleneğinin yeni nesil sanatçısı İsmail Altunsaray'ı konuk ediyor.

Bayramın ikinci gününde; "Cennetten Çiçek" şarkısıyla dinlenme rekorları kıran şarkıcı Zehra Gülüç'ü konuk ediyor

Bayramın üçüncü gününde; kemençe ve karadeniz esintilerini getiren şarkıcı Bilal Hancı'yı konuk ediyor.

"Elif Buse Doğan'la Müzik Durağı" anonim türküler eşliğinde, bayram boyunca, bayram şekeri tadında 24'ten evlerinize konuk oluyor.

Etiketler : Elif Buse Doğan Zehra Gülüç İsmail Altunsaray
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