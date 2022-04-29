Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor!

Elif Buse Doğan'la Müzik Durağı 2 – 3 – 4 Mayıs, 20.00
Türk Halk Müziği'nin genç yeteneği, muhteşem sesi, kaliteli müzik tarzı ile Elif Buse Doğan'la birlikte bayram boyunca evlerinize konuk oluyoruz.
Birbirinden değerli isimlerle müzik ziyafetine doymaya hazırmısınız?
Bayramın birinci gününde; bozlak geleneğinin yeni nesil sanatçısı İsmail Altunsaray'ı konuk ediyor.
Bayramın ikinci gününde; "Cennetten Çiçek" şarkısıyla dinlenme rekorları kıran şarkıcı Zehra Gülüç'ü konuk ediyor
Bayramın üçüncü gününde; kemençe ve karadeniz esintilerini getiren şarkıcı Bilal Hancı'yı konuk ediyor.
"Elif Buse Doğan'la Müzik Durağı" anonim türküler eşliğinde, bayram boyunca, bayram şekeri tadında 24'ten evlerinize konuk oluyor.