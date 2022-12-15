Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, son bir haftada belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve eroin, 429,29 gram esrar, 6 uyarıcı hap ile 32 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.