Elazığ'da sel ve toprak kaymaları köy yollarında hasara neden oldu

Elazığ'da sel ve toprak kaymaları köy yollarında hasara neden oldu

Kent genelinde 2 gündür etkili olan kuvvetli sağanağın oluşturduğu sel ve toprak kaymaları, merkeze bağlı Sarıbük, Kuşhane, Beydoğmuş, Karataş, Sedeftepe ve Oymağaç köylerine bağlantıyı sağlayan yollarda hasara neden oldu.

Sivrice ilçesine bağlı Tarlatepe, Taşlıyayla ve Çanakçı köyü ile ulaşımı sağlayan yollar toprak kayması ve dağ eteklerinden kopan dev kayalar dolayısıyla kısmen kapanırken, Maden, Baskil ve Kovancılar ilçelerinde de bazı köy yolları zarar gördü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hasar oluşan köy yollarında 25 araç ve 11 ekiple çalışma yürütüyor.