Elazığ'da orman yangını
Kaynak: AA
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 50 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 50 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Simserkis ve Gümüşkaya mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Arıcak Kaymakamlığına bağlı ekipler ile köy sakinleri müdahale etti.
Zorlu arazi şartlarında ekiplerin iş makineleriyle müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.
Yangında 50 dekar meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan zarar gördü.
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