Elazığ'da Kovid-19'u yenen 60'ıncı hasta, nostaljik şarkıyla uğurlandı: Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar kalbimde sevgin olukça

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüsle mücadele de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kentte hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan ve taburcu olan sayı bugün itibariyle 60’a ulaştı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olan 60’ıncı hasta Ethem Selçuk, sağlıkçılar tarafından sevgiyi anlatan "Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar kalbimde sevgin olukça" şarkısı ile uğurlandı.