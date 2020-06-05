  • BIST
    109729
  • Dolar
    6,7734
  • Euro
    7,6719
  • Altın
    371,2580
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin mücadelesini övdü
Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı
Kaçak yapılar yıkıldı
Endonezya'da ilk cuma namazı
Meclis Başkanı Şentop'tan son dakika açıklama
Flaş gelişme: Kullananlar bir günde iyileşme belirtisi gösterdi
CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! Devlet malı o, babanın malı değil!
Yeni teknolojiler geliyor! iPhone 13 sızdırıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine dayandı
Yumurta üreticileri İran üzerinden ihracata başlamaya hazır
Michael Bradley: Trump'ın ar damarı çatlamış
Bakan açıkladı! 47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı
Berat Albayrak'tan kritik toplantı!
YKS'ye girecek öğrenciler için önemli uyarı
Rusya'da korona bilançosu ağırlaşıyor!
ABD'de bir polis cinayeti daha: Baskıyla solunumu durdu!
Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama
İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı
İkinci dalgada şok rekor! İran'da vaka sayısı şaşkınlık yarattı
Prof. Ceyhan'dan aşı yorumu: Yüzde 5 olasılık
İKAM'dan 'İslam İktisadı Manifestosu'
Su ürünleri üretimi arttı
Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor
05 Haziran 2020 Cuma 13:02:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 13:02:00

Elazığ'da kaçak yapılar yıkıldı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Elazığ'da kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Malatya güzergahında kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili çalışma yaptı. Belirlenen kaçak yapıların kontrollü bir şekilde yıkımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada,"Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili denetimlerimiz kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan tebliğin ardından Malatya Yolu ve Çevreyolu üzerinde yol kenarında faaliyet gösteren kaçak işletmelere ilişkin yıkım çalışmalarına başladı.Şehrimizin imar planları dahilinde gelişimine katkı sağlamak adına kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya yönelik etkin denetimler kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER