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28 Ekim 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 16:30:00

El yazısını düzeltmek isterken yazmayı öğreten defter geliştirdi

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GEBZE Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Halil Dalgıç, kendi el yazısını düzeltmek isterken yazı yazmayı yeni öğrenenler için şablon defter geliştirerek patent aldı. Öğrenciler, çukur izli defterde harf ve rakamları takip ederek yazı yazmayı öğreniyor.

GEBZE Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Halil Dalgıç, kendi el yazısını düzeltmek isterken yazı yazmayı yeni öğrenenler için şablon defter geliştirerek patent aldı. Öğrenciler, çukur izli defterde harf ve rakamları takip ederek yazı yazmayı öğreniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Yüksek Lisans Programı öğrencisi Halil Dalgıç, kendi el yazısını düzeltmek için çalışma yaptığı sırada çukur izli defter geliştirdi. Dalgıç, 3 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ürünün patentini aldı. Dalgıç'ın, 'Çukur İzli Defter' adını verdiği şablon defterde sayfalar kartondan, harfler ve rakamlar çukur izli işli olarak yer alıyor. Çukur izler sayesinde el, göz ve beyin koordinasyonu sağlanırken, psikomotor-kas gelişimi destekleniyor. Harf ve rakamların işli olduğu defterde çukur izler, pratik yaptırıp yazıyı öğretiyor.

Amacının yazma bilmeyen ya da yazısı kötü olan çocukların kendini geliştirmesi konusunda yardımcı olmak olduğunu ifade eden Halil Dalgıç, "Benim yazım fazla güzel değildi, bundan dolayı elimin alışması için böyle bir şey aklıma geldi ve yaptım. Daha sonra bu çukur izlerinin devam etmesi de malum insanda tembelliğe sebep olur. Bunları yeni yürümeye başlayan çocuğun elinin yavaş yavaş bırakıldığı gibi derinlikleri azaltıp sade zeminde okunaklı yazım davranışını yapmasını hedefledik" dedi.

'ÇOCUKLARI SADE ZEMİNDE OKUNAKLI YAZMASI İÇİN İKNA EDİYORUZ'

Ürettiği defterde çocukların düzenli pratik yapmasını ve bu sayede motor becerilerin geliştiğini belirten Halil Dalgıç, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği yazı karakterindeki tüm harf ve rakamları adım adım derinliği azalarak karton sayfalara işledik. Öncelikle çocuk çiziyor, boyuyor daha sonra da düz çizgi, eğik çizgi ve dalgalar yapıyor. Tüm harf ve rakamları adım adım azalan derinlikte çukurlarla yaptık. Adım adım derinliklerin azalmasının sebebiyle bilinçaltına bu mesajı veriyoruz, bu çukur izler devam etmeyecek sen kendini sade zemine hazırla. Psikolojik ve fizyolojik olarak çocukları sade zeminde okunaklı yazması için ikna ediyoruz. Harf ya da yazı karakterlerinden 5-6 tanesi derin çukurlardan oluşurken diğer 5-6 tanesi adım adım düz zemine yaklaşıyor" diye konuştu.

'EĞİTİMDE PRATİKLE HEDEFE ULAŞILIR'

Ürünün patentini aldıklarını ve seri üretime geçtiklerini anlatan Halil Dalgıç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldık. Çocukların hem yazısı düzeliyor hem de harfin ebadını çocuklar kendisi ayarlamaya başlıyor. Örneğin bazı çocuklar çok büyük bazı çocuklar çok küçük yazıyor, bu defterle bu yazı da bir standarda oturmuş oluyor. Eğitimde pratikle hedefe ulaşılır, pratik yapmadan olmaz. Derinliğin standart olduğu yerlerde el, göz ve beyin koordinasyonu sağlanmış oluyor. Psikomotor kas gelişimini destekliyor daha sonra adım adım azalan yerde pratik yaptırılarak yazıyı öğretmiş oluyoruz. Bu ürünün patentini de aldık."

Etiketler : El yazısını düzeltmek Halil Dalgıç GEBZE Teknik Üniversitesi
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