El emeğiyle ısıtan yardım

Kastamonu'da yaklaşık 100 gönüllü kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örüyor. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce başlatılan "Gönülden Gönüle El Emeği" projesi kapsamında kadınlar Merkez Spor Salonu'nda bir araya geldi. İplerini ve şişlerini de yanlarında getiren gönüllülerin ördüğü atkı ve bereler bir haftada tamamlanacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara yılbaşı öncesinde ulaştırılacak.

