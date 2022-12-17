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17 Aralık 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 19:00:00

El emeğiyle ısıtan yardım

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Kastamonu'da gönüllü kadınlar, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örüyor.

Kastamonu'da yaklaşık 100 gönüllü kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örüyor. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce başlatılan "Gönülden Gönüle El Emeği" projesi kapsamında kadınlar Merkez Spor Salonu'nda bir araya geldi. İplerini ve şişlerini de yanlarında getiren gönüllülerin ördüğü atkı ve bereler bir haftada tamamlanacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara yılbaşı öncesinde ulaştırılacak.

Etiketler : kastamonu gönüllü ihtiyaç sahibi yardım
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