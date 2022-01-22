Eksi 22 derecede at yarışı

8 binicinin katıldığı 11 kilometrelik parkurda yapılacak yarış öncesi atlar gezdirildi. Karlı zeminde 20 dakika süren yarış renkli görüntülere sahne oldu. İzleyiciler, tezahürat yaparak binicilere destek verdi. Heyecana sahne olan yarışı, Koşapınar köyünden Berkan Bozkuş, Arap isimli atıyla kazandı. İkinciliği Akçakale köyünden Murat Erdemir, üçüncülüğü ise Karahamza köyünden Fuat Bozkuş elde etti. Yarışçılardan Serkan Cantepe, her türlü hava koşullarında at yarışı düzenlediklerini ve bundan da keyif aldıklarını söyledi.