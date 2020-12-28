28 Aralık 2020 Pazartesi 23:54:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 09:55:00
Eksi 10 derecede kaplıca keyfi
Bitlis'e 30, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.
Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 35- 40 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.
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