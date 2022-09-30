VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi
NATO'dan Rusya açıklaması
Fransa'da kuş gribi alarmı: 5 binden fazla beldede karantina
KİT'lerde 2. çeyrek itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor
İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
Kiraladığı 23 evi daha yüksek fiyata başkalarına kiraya verdi
Çin, Ukrayna'daki referandumların ardından krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı
Fırat Çakıroğlu cinayetinde savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin lira dolandırdılar
Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere
ABD'den Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı
'Medeniyetlerin beşiği' İznik Dünya Göçebe Oyunları'na hazır
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 5 binden fazla beldede kümes hayvanları karantinaya alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
"Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız"
Anne sütü, hem anneyi hem bebeği "kanser" riskine karşı koruyor
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı
Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti
Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz
Milli silahlı insansız deniz aracı MARLIN'e yabancı askeri yetkililerden övgü
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek
AB Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor
30 Eylül 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 17:00:00

Ekmek poşeti klipslerinden sanat

ABONE OL

Rus asıllı geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova (45), ekmek poşeti klipslerinden çöp poşetine, plastik şişeden gazoz kapağına birçok farklı materyali kullanarak yaptığı heykellerle çevreye ve ekosisteme dikkat çekmeye çalışıyor. A

ANTALYA'da yaşayan, Rus asıllı geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova (45), ekmek poşeti klipslerinden çöp poşetine, plastik şişeden gazoz kapağına birçok farklı materyali kullanarak yaptığı heykellerle çevreye ve ekosisteme dikkat çekmeye çalışıyor. Amirova, 'Kadın' isimli son çalışmasını da ekmek poşetlerine takılan plastik klipslerden yaptı. Rusya'dan 3 yıl önce geldiği Antalya'da yaşamını sürdüren geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, plastik poşetten heykel yapan ilk sanatçı olduğunu söyledi. Dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen ekofestivallerde heykellerinin sergilendiğini anlatan Amirova, son olarak ekmek poşetlerinin ağzını kapatmak için kullanılan metal klipslerden kadın figürü yaptı. Kadının yüzünü ve saçlarını klipsleri iç içe geçirerek ortaya çıkardığını anlatan Amirova, saçlardaki çiçeklerin plastik şişe altlarından ortaya çıkartıldığını söyledi.

500 BİN EKMEK KLİPSİNDEN KADIN YÜZÜ YAPTI

Kadın yüzü heykelini yapmak için 500 binin üzerinde klips topladığını vurgulayan Amirova, "Tüm arkadaşlarım bu heykel için bana yardımcı oldu diyebilirim. Hazırlık aşaması aylarca sürdü. Farklı renklerde klipsleri bir araya getirmem gerekiyordu. Bu klipsler hazır alınan klipsler değil. Tamamen kullanılmış ekmek poşetlerinden çıkan klipsler. Üzerlerinde son tüketim tarihine kadar yazıyor. Tek tek toplanıp biriktirildiler. Klipslerden oluşan kadın yüzünün ortaya çıkması için farklı renkte klipsler gerekiyordu. Heykelim tamamlandı. Saçlarını ve saç tokalarını ise plastik şişelerin tabanından yaptım" dedi. Geri dönüşüm sanatına hayatını adadığını anlatan Amirova, "100'ün üzerinde heykelim var. Heykellerde yapıştırıcı kullanmıyorum, doğal yolla yapıyorum. Örneğin; plastik pet şişelerden yaptığım bir kadın figürünü oluşturmak için şişeleri eriterek birbirine yapıştırıyorum. Figürün üzerindeki elbise ve aksesuarları da poşetlerden yaparak farkındalık yaratmaya çalışıyorum" diye konuştu.

YAPIŞTIRICI, ÇİVİ, ZIMBA KULLANMIYOR

Geri dönüşüm heykellerini yaparken dikkat ettiği en önemli ayrıntının ise yapıştırıcı, çivi, zımba gibi dış materyaller kullanmaması olduğunu kaydeden Amirova, "Bir geri dönüşüm sanatçısı olarak çevreye zarar veren materyalleri sanat ile birleştirip değerlendirmeye gayret ediyorum. Benim sanatımda ekolojiye, çevreye dikkat çekerek zararlı çöplerden bir şekilde yararlanma yolu var. Bu nedenle çöpü kendiyle bütünleştirerek sanata çeviriyorum. Yapıştırıcı yok, çivi yok, zımba yok" dedi.

Etiketler : Ekmek poşeti klipslerinden sanat Amirova çivi yok zımba yok Güzel Amirova
Sahnede yine ağladı

Sahnede yine ağladı
Bu dostluk 42 yıllık

Bu dostluk 42 yıllık
Çağla'dan robot dansı

Çağla'dan robot dansı
‘Pınar ailemle tanıştı'

‘Pınar ailemle tanıştı'
İrem'e nazar değdi

İrem'e nazar değdi
Ablalık sevgisi

Ablalık sevgisi
Can'dan kapanış

Can'dan kapanış
Festival coşkusu

Festival coşkusu
Eşiyle birlikte son sahnesi

Eşiyle birlikte son sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes