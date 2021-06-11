Ekmek parasını ekmekten kazanıyor

Sakarya'nın Taraklı İlçesi Hacımurat Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Hatice Eskioğlu taş fırında pişirdiği köy ekmeklerini yöresel ürünler satan pazarda satarak geçimini sağlıyor. Günde ortalama 25 ekmek yaptığını söyleyen Eskioğlu, "Annemden öğrendiğim ekmek yapımı beni rahat ettirdi" dedi.



Ekmekleri, çocukken annesinden gördüğü gibi yaptığını anlatan Eskioğlu, "Akşamdan maya çoğaltıyorum, sabahın erken saatlerinde kalkıp hamuru yoğuruyorum. Yaklaşık iki saatte ekmeklerim pişiyor." ifadesini kullandı. Eskioğlu, yaklaşık 15 yıl önce Taraklı'nın kadın girişimcisi olarak gözleme ve dokuma yaptığını aktararak, şunları kaydetti: "Hayatımda hiçbir zaman boş vaktim olmadı. Hep hayatım başarıdan başarıya koşmakla geçti. Artık yorulmaya başladım ama yine de boş durmayarak ekşi mayalı köy ekmeği yapıyorum. Sağlığım el verdiği sürece yapmaya devam edeceğimi umut ediyorum. Müşterilerim benden memnunlar, ben müşterileri aramıyorum. Aranan biri olduğum için çok mutluyum."