Ekmek kapısı: peribacası
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde 65 yaşındaki İsmail Kutlugün, dedelerinin uzun yıllar yaşadığı, çocukluğunun geçtiği peribacasında turistlere çay, kahve ve hediyelik eşya satarak 25 yıldır geçimini sağlıyor.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde 65 yaşındaki İsmail Kutlugün, dedelerinin uzun yıllar yaşadığı, çocukluğunun geçtiği peribacasında turistlere çay, kahve ve hediyelik eşya satarak 25 yıldır geçimini sağlıyor.
1982'de bölgenin milli park statüsüne alınmasıyla ayrıldığı peribacasını 1998'de Milli Emlak'tan kiralayan Kutlugün, Balkonundan Kapadokya manzarasının izlendiği mekanda hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.