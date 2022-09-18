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18 Eylül 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 16:30:00

Ekmek kapıları salyangozlar oldu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Burçhan Öndoğan tarafından kurulan çiftlikte üretilen kara salyangozları İspanya'ya ihraç ediliyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Burçhan Öndoğan tarafından kurulan çiftlikte üretilen kara salyangozları İspanya'ya ihraç ediliyor. Yağcılar Mahallesi'nde 17 dönüm alanda 2020 yılında kurulan çiftlikte, hem kapalı hem de açık alanda kara salyangozu üretiliyor. Sonbaharda kapalı alandaki özel masalara alınan hayvanların burada çiftleştirilerek yumurtlaması sağlanıyor.

Etiketler : Ekmek kapıları Kocaeli Burçhan Öndoğan
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