Ekmek kapıları salyangozlar oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Burçhan Öndoğan tarafından kurulan çiftlikte üretilen kara salyangozları İspanya'ya ihraç ediliyor. Yağcılar Mahallesi'nde 17 dönüm alanda 2020 yılında kurulan çiftlikte, hem kapalı hem de açık alanda kara salyangozu üretiliyor. Sonbaharda kapalı alandaki özel masalara alınan hayvanların burada çiftleştirilerek yumurtlaması sağlanıyor.

