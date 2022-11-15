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15 Kasım 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 15:30:00

Ekmek atıklarıyla gönülleri fethediyor

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Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Turgay Ertürk (43), her gün cadde ve sokakları temizliyor.

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Turgay Ertürk (43), her gün cadde ve sokakları temizliyor. Çöplere atılan gıda atıklarına çok üzülen Ertürk, çok sevdiği can dostları için temizlik işinin yanında 10 yıldır ekmek artığı topluyor.

Biriktirdiği artıklarla kedi, köpek ve güvercinleri besleyen Ertürk, daha sonra temizlik mesaisine devam ediyor.

Evli ve iki çocuk babası Turgay Ertürk, "Elimden geldiği kadar güvercinleri ve diğer sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyorum" dedi.

Ekmek artıklarıyla sahipsiz hayvanları besleyip israfın önüne geçmeye çalışan temizlik işçisi, duyarlılığıyla örnek oluyor.

Etiketler : Ekmek atıklarıyla gönülleri fethediyor Ekmek atıkları Turgay Ertürk
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