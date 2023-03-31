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31 Mart 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 13:15:00

Ekmek arası Karagözle Hacivat

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Tokatlı usta köfteci, 25 yıldır her Ramazan ayında köfte salonunda Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergiliyor. Lezzetli köfteleriyle meşhur usta Kemal Atangür gölge oyununda ki yeteneğiyle de beğeni topluyor.

Tokat'ta Gazi Osman Paşa Bulvarındaki lokantasının üst katında dede mesleği olan köftecilik alt katında ise kendi mesleği olan oyunculuğu bir arada buluşturan Tiyatro Sanatçısı Kemal Atangür, 36 kişilik Münir Özkul Oda Tiyatrosu'nda Cuma akşamları Hacivat-Karagöz gölge oyununu perdeye yansıtıyor. "Ekmek arası tiyatro" sloganıyla her hafta sanatseverlerle buluşan Atangür, haftada bir gün Karagöz-Hacivat oyunu bir gece de tiyatro oyunu sergiliyor.

1998 yılından bugüne kadar Karagöz-Hacivat oyununu sergilediğini ifade eden Atangür, "Her cuma mutlaka gösterilerimiz oluyor. Tokat'ta Hacivat-Karagöz oyununu seven bir kesim var. Lokantacılık baba mesleğimiz hatta dedemizden gelen bir meslek, ben babamdan devir aldıktan sonra kendi mesleğim ile birleştirdim ve bu şekilde devam ettim. Adına ise "Ekmek arası tiyatro" sloganı ile mottomuzu oluşturduk" diye konuştu.

Daha önce lokantaya gelmemiş olan insanların aşağıda tiyatro salonu olduğunu duyunca şaşırdıklarını belirten Atangür, "Yukarı katta midelerimiz, aşağı katta ise ruhlarımız doyuyor. Daha önce lokantamıza gelmemiş olan insanlar alt katta küçük oda tiyatrosunun olduğunu duyunca çok şaşırıyorlar. Her cumartesi günleri de tiyatrolarımız oluyor ve bu sayede burada devam eden bir sanat ortamı var. Salonumuz 36 kişiliktir ve salonumuza Münir Özkul adını verdik. Münir Özkul'un Türk tiyatrosuna yaptığı katkılardan dolayı adının yaşatmak için bu küçük salonumuza bu ismi verdik" diye konuştu.

Tokat'ta tek olduğunu belirten Atangür, "Bu durum Tokat'ta bir ilk olmakla birlikte bölgede de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Biz 25 sene önce burayı açtığımızda İstanbul'da dahi oda tiyatrosu kavramı yoktu. Oda tiyatrosu kavramı çok az bilinen bir şeydi, biz bu işi tanıtıp devam ettirdik" diye konuştu.

Etiketler : ramazan karagöz hacivat gölge oyunu tokat

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