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18 Ocak 2022 Salı 19:07:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 19:07:00

Ekipler 2 metreyi bulan karda hastalanan bebeğe ulaştı

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan bebek, sağlık ekiplerinin zorlu çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Günbuldu köyünde rahatsızlanan 6 aylık bebek İslam Samancı'nın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, biri paletli 2 ambulansla yolun ulaşıma açık olduğu Gümüşlü köyüne kadar ulaştı.

İki köy arasındaki 6 kilometrelik yolun kapalı olması nedeniyle geriye kalan yolu paletli ambulansla ilerlemek zorunda kalan sağlık ekipleri, yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele etti.

Köye ulaşan ekipler, hasta bebeğe ilk müdahaleyi paletli ambulansta yaptıktan sonra, kendilerini yolun açık olduğu bölgede bekleyen ambulansa teslim etti.

Ambulans ekiplerince hastaneye kaldırılan İslam bebek, tedavi altına alındı.

İbrahim Samancı, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Torunumun ishal, kusma ve ateşi vardı. Ateşi düşüremediğimiz için sağlık ekiplerinden yardım istedik. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Etiketler : Ambulans Taşlıçay ağrı
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