Ehliyet gururu: 5 yılda 30 kez sınava girdi

PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut 2018 yılında ilk arabasını aldı. Kırsal Yeniceköy mahallesinde ehliyetsiz olarak traktör kullanarak tarlasına gidip geliyordu. Aracını ilk aldığı dönemde ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı para cezası ödeyen Sebahattin Amca, bir sürücü kursuna başvurmaya karar verdi.

ÜMİDİNİ HİÇ KAYBETMEDİ

2018 yılında ehliyet almak için İnegöl'deki bir sürücü kursuna başvuran yaşlı adam, burada 16 kez sınava girip başarısız oldu. 2023 yılı Ocak ayında İnegöl'de bir Sürücü Kursuna başvuran Sebahattin Amca, burada da 12 kez girdiği yazılı sınavda başarısız oldu. Vazgeçmeyen Sebahattin amca, 30. denemesinde sınavı geçerek ehliyet almaya hak kazandı.

Ehliyetini alan Sebahattin Amca, "Ben elimden geleni yaptım. Gençlere tavsiyem, asla başarmaktan vazgeçmesinler" dedi.