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23 Ocak 2021 Cumartesi 22:49:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 18:13:00

Eğitimli fenomen!

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Balıkesir'de hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, hayvan otlatırken yöre şivesiyle yaptığı konuşmaları sosyal medyada paylaştı. Doğal haliyle çok sevilen 12 yaşındaki Şevki'nin on binlerce takipçisi oldu.

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Şevki Savan'ın, yöresel konuşmaları ve doğal haliyle sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan görüntülerde, günlük yaşamının yanı sıra, küçükbaş hayvanları yetiştirirken yaptıklarını anlatan Şevki büyük ilgi çekti.

YOLDA GÖREN HERKES TANIYOR

Havran İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Şevki Savran, okuldan arta kalan zamanlarında ailesine yardımcı olmak amacıyla kendilerine ait 98 küçükbaş hayvanın bakımını gerçekleştirdiğini söyledi. Sosyal medyada ses getiren Şevki, "Benim hayatım değişti. Gelen geçen selam veriyor. Herkes tanımış beni. İstanbul’a gitsem başımdan ayrılmayacaklar” dedi.

Etiketler : Balıkesir fenomen Şevki Savran
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