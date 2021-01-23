Eğitimli fenomen!

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Şevki Savan'ın, yöresel konuşmaları ve doğal haliyle sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan görüntülerde, günlük yaşamının yanı sıra, küçükbaş hayvanları yetiştirirken yaptıklarını anlatan Şevki büyük ilgi çekti.

YOLDA GÖREN HERKES TANIYOR

Havran İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Şevki Savran, okuldan arta kalan zamanlarında ailesine yardımcı olmak amacıyla kendilerine ait 98 küçükbaş hayvanın bakımını gerçekleştirdiğini söyledi. Sosyal medyada ses getiren Şevki, "Benim hayatım değişti. Gelen geçen selam veriyor. Herkes tanımış beni. İstanbul’a gitsem başımdan ayrılmayacaklar” dedi.