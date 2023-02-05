VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eğitime son dakika itibarı ile kar engeli
Taraklı'nın turist beklentisi yüksek
Köy okulunu baştan yarattılar
Gelir kapıları: Engelsiz atölye
Kıvanç ablası oldu
Romantik kutlama
Final kararı
Bizi birbirimize düşürmeyin
Eski FETÖ'cü Danıştay üyesi ve savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
Kabine yarın toplanacak
Saraybosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları 29. yılında törenle anıldı
Süryani Katolik Kilisesi'nden bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
Rusya, 'Elektro-L' hidrometeorolojik uydusunu fırlattı
Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi
İran'da Mahsa Emini gösterileri sonrası bir kadın gazeteci daha tutuklandı
Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
Evde tatil isyanı!
Darbe ve ABD ile ortaklıktan idam kararına: Pervez Müşerref
Şafak çaldı, Tatlıses'le Mardini söyledi
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bitlis'te okullara kar tatili
Bakan Kurum: İlk Evim'de 74 ilin kurasını tamamladık
Yarıyıl tatilinde ilk kez açılan kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
05 Şubat 2023 Pazar 18:01:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 18:01:00

Eğitime son dakika itibarı ile kar engeli

ABONE OL

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.

Kar yağışı özellikle doğuda etkisini sürdürüyor. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yarıyıl tatili uzatıldı.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR

Şanlıurfa`da 1, Diyarbakır`ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

BİNGÖL

Bingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

GAZİANTEP

Gaziantep`te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep`teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" açıklamasını yaptı.

ADIYAMAN

Adıyaman`da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

SİVAS

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

MALATYA

Malatya`da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş`ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Etiketler : kar tatil okul kar tatili
60 milyonluk villa Hadise'si

60 milyonluk villa Hadise'si
Çağla'ya vefasızlık suçlaması

Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi

Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi
33'üncü yaşına baba olarak girdi

33'üncü yaşına baba olarak girdi
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Setlere ‘Derya'lı dönüş

Setlere ‘Derya'lı dönüş
Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Tayfun Yüzbaşı yüreklere dokunacak

Tayfun Yüzbaşı yüreklere dokunacak
Sahnede ağladı

Sahnede ağladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX