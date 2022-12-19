Eğitime 'konteyner anaokulu' desteği

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranını artırmak için 110 okulda ana sınıfları oluşturdu. İnşaatı tamamlanan 10 yeni anaokulunu eğitim-öğretime açan milli eğitim, 2021'de yüzde 38 olan 5 yaş grubunun okullaşma oranını artırmak için konteyner okullar kurdu.

90 metrekare kapalı alan ve 2 sınıftan oluşan konteyner okullardan merkez Yakutiye ve Aziziye ilçelerine kuruldu. Okulların bahçesine yapılan okullarda 5 yaş grubu çocuklar, ev ortamında eğitim görüyor. Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 8 bin öğrenciyi okulla buluşturduklarını belirtti.

Erzurum'da 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı.