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Ege'ye özgü yemekler Paris'te tanıtıldı!
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23 Mayıs 2024 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 09:45:00

Ege'ye özgü yemekler Paris'te tanıtıldı!

Kaynak: AA

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Paris'te "Türk Mutfağı Haftası"nda Ege Bölgesi'ne özgü yemekler tanıtıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ege Bölgesi'ne özgü yemekler tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine ilişkin Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aybet, "Türk Mutfağı Haftasının" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle 3 yıl önce başlatıldığını ve dünyanın dört bir yanında kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin tanıtımı için gastronomi etkinliklerine önem verdiklerini kaydeden Büyükelçi Aybet, geçen yılki programda 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay mutfağının tanıtıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Aybet, Türk lezzetlerinin "geleneksel, sıfır atık anlayışına dayalı ve sağlıklı" yönlerini ön plana çıkaracaklarını vurguladı.

Etiketler : paris türk mutfaği haftası ege yemekleri
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