Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde Datça'da da hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin merkez üssünün Ege Denizi, Yunanistan'ın Lasithi bölgesi olduğu bildirildi.
AFAD, yaptığı son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirtti. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu Datça'da hissedildiği vurgulandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 28, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 25.92 km.Lasithi (Yunanistan), 152.96 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 28.06.2020, 14:18:31 TSİ
Enlem : 35.5130 N
Boylam : 26.4680 E
Derinlik : 10.40 km
Detay : https://t.co/zUFlDtWqq2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi