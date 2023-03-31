31 Mart 2023 Cuma 19:17:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 19:17:00
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
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Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 7,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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