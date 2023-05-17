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17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:56:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:56:00

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası olan deprem saat 22.55'te kaydedildi.

Söz konusu bölgenin Muğla Datça'ya 280 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Deprem 7,59 kilometre derinlikte meydana geldi.

Etiketler : ege denizi deprem Muğla
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