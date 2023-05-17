Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası olan deprem saat 22.55'te kaydedildi.
Söz konusu bölgenin Muğla Datça'ya 280 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Deprem 7,59 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) -[280.25 km]Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-17
Saat:22:55:58 TSİ
Enlem:35.164 N
Boylam:24.976 E
Derinlik:7.59 km
Detay:https://t.co/IpuqQoE1p3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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