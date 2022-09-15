Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:48'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.