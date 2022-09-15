Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:48'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 15.09.2022, 17:48:25 TSİ
Enlem : 39.4960 N
Boylam : 23.2021 E
Derinlik : 5.62 km
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