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11 Ekim 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:00:00

Edirneli ikizler olimpiyatlara hazırlanıyor

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Edirneli tek yumurta ikizi milli tekvandocular Hasan ve Hüseyin Arslan, başarılarını sürdürüp olimpiyatlarda zirveye çıkmayı hedefliyor. Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu olan 15 yaşındaki ikizler, ulusal ve uluslararası şampiyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor.

Edirneli tek yumurta ikizi milli tekvandocular Hasan ve Hüseyin Arslan, başarılarını sürdürüp olimpiyatlarda zirveye çıkmayı hedefliyor. Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu olan 15 yaşındaki ikizler, ulusal ve uluslararası şampiyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor.

Hayatın her anını birlikte paylaşan ikiz kardeşler, 8 yıldır yaptıkları tekvandoda da birbirlerinin en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Aralarında 3 kilo fark olan ve farklı sıkletlerde mücadele eden ikiz tekvandocular, katıldıkları şampiyonalarda birçok kez kürsüye çıktı ve onlarca madalya kazandı. Arslan kardeşler, uluslararası şampiyonlardaki başarılarını devam ettirip, olimpiyatlara katılmak ve kürsünün ilk basamağına çıkmak için birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Milli tekvandocu Hasan Arslan, ikiziyle tekvando yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kardeşinin, hayatın her alanında destekçisi olduğunu ifade eden Hasan, "İkizim, olması ve birlikte spor yapmak çok güzel. İkizim beni mutsuz olduğumda mutlu, güçsüz olduğumda güçlü yapıyor. Kardeşimle her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum." dedi. Hasan, ikiziyle sadece spor salonunda değil, evde ve okuldaki boş zamanlarında da antrenman yaptıklarını dile getirdi. Tekvando branşında ilerlemek ve zirveye çıkmak için futbolu bıraktıklarını ve tamamen tekvandoya yöneldiklerine dikkati çeken Hasan, şunları kaydetti: "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Ben kötü olursam o benim motivasyonumu yükseltiyor, onun morali bozuksa ben onun motivasyonunu artırıyorum. Beraber çok iyi bir antrenman yapıyoruz. Birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz. İki kere Türkiye şampiyonu oldum, bir kere de Türkiye ikincisi oldum. Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardım. Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak. Bugüne kadar Edirne'den olimpiyatlarda derece elde etmiş bir tekvandocu yok. İkizimle birlikte olimpiyatlarda başarılı olup bir ilki yaşatmak istiyoruz." - Hüseyin Arslan: "Maçlarda en büyük destekçim ikizim ve hocam" Hüseyin Arslan ise maçlarda en büyük desteği ikizinden gördüğünü söyledi. Her zaman birbirlerini desteklediklerini anlatan Hüseyin, "Maçlarda en büyük destekçim ikizim ve hocam. İkizim şu anda 45 kiloda yarışıyor, ben 48 kiloda yarışıyorum. Bu sene 48 kiloda Türkiye ikincisi oldum. Yine katıldığım Türkiye şampiyonlarında üçüncülük ve ikinciliklerim var. Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda da milli formayı giyerek madalya kazandım. Edirne il seçmelerinde ikizimle bir kez resmi karşılaşmada mücadele ettik. Her zaman maç yapıyoruz ama o şekilde yapmak çok eğlenceliydi ve bütün seyirciler şaşkınlıkla bizi izlemişti." diye konuştu. Hüseyin, tekvandoyu çok sevdiklerini ve ikiziyle büyük hedefleri olduklarını belirterek, "İkizimle birlikte olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz. Farklı sıkletlerde altın madalya elde etmeyi hedefliyoruz. Milli sporcu olarak bayrağımı en iyi şekilde temsil edip, Edirne'ye olimpiyat şampiyonluğu getirmeyi amaçlıyorum." ifadelerini kullandı. -

Etiketler : Edirneli ikizler Milli sporcu Dünya Tekvando Başkanlık Kupası
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