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17 Aralık 2022 Cumartesi 00:02:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 00:02:00

Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki otomobil ile Ç.A. yönetimindeki otomobil Bahriye Üçok Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler A.Y. ve Ç.A. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : Edirne trafik kazası otomobil
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