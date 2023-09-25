Edirne'de bir evde 415 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesinde şüpheli S.C.T'nin evinde arama yaptı.

Uyuşturucu arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada şişelere doldurulmuş halde 415 litre sahte içki ele geçirildi.

Aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliye 13 bin 304 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.